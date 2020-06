Prandelli: “Ero scettico sulla ripresa del campionato, ma il protocollo può funzionare”

L’ex tecnico di Parma e Fiorentina, oltre che ct dell’Italia, Cesare Prandelli ha parlato Reggina Tv della ripartenza del calcio italiano e della situazione in Serie C:

Nei mesi scorsi quando sentivo parlare di tornare a giocare a metà maggio ero piuttosto scettico. In queste settimane però abbiamo visto che i protocolli possono funzionare e speriamo che non vi siano altri intoppi perché c’è la volontà da parte di tutti di tornare a vedere il calcio. Al di là di tutte le polemiche basterà sentire il fischio d’inizio di una partita per riaccendere la passione. L’unica possibilità è promuovere le tre prime e poi giocare i playoff, non vedo altre alternative. Ci vuole buon senso in questi casi, non ci sono le strutture per portare avanti l’intero campionato di C.