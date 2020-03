Pozzo: “Giocare a porte chiuse è un controsenso”

Intervistato dal Gazzettino Friuli Venezia Giulia, il patron dell’Udinese, Giampaolo Pozzo, ha parlato delle partite di Serie A a porte chiuse:

Per me è un controsenso giocare a porte chiuse visto che il calcio è fatto per gli appassionati. E’ come se si facesse la prima dell’Aida alla Scala di Milan senza spettatori e il tenore cantasse da solo nel teatro. Sarebbe un paradiso. Detto questo, prendiamo atto delle decisioni delle istituzioni e ci adeguiamo. L’onere è grande perché sono incassi, sponsor e tutto un giro economico che viene meno in occasione delle partite casalinghe. Per me il campionato andava sospeso in attesa di sviluppi concreti sulla diffusione del virus e andava fatto già prima per evitare il tira e molla delle scorse settimane. In alternativa, se proprio non si voleva fermare il campionato, bisognava adottare questi ultimi provvedimenti dall’inizio dell’emergenza per tutti e non solo per alcuni, così da avere un quadro complessivo più lineare.