Post pro attacco Turchia in Siria, il St. Pauli allontana Cenk Sahin

Cenk Sahin paga carissimo il supporto tramite social network all’attacco della Turchia in Siria contro la popolazione. Il St. Pauli, sua società di appartenza, attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato di aver allontanato il giocatore turco per incompatibilità con i valori della società tedesca. Tradotto: Sahin non giocherà più nel St. Pauli, potrà al massimo allenarsi e andare in un altro club qualora trovasse l’accordo