Manca solo l’ufficialità, Davide Nicola sarà il nuovo allenatore del Genoa. Sostituirà Thiago Motta. L’ex fra le altre, di Udinese e Crotone, è arrivato nel pomeriggio in città per incontrare la dirigenza rossoblù. Nella mattina di domani sarà in sede, si attende l’ufficialità. A breve potrebbero esserci le firme sul contratto. La durata sarà di 6 mesi con rinnovo legato all’eventuale salvezza. Per Nicola è un ritorno al Genoa, lui ha vestito la maglia rossoblù da giocatore per sei stagioni: dal 1995 al 1998 e dal 1999 al 2002.

A riportarlo è gianlucadimarzio.com