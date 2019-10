Polemiche in Roma-Cagliari: gol annullato a Kalinic, brutto infortunio per Pisacane. Petrachi: “Noi sempre penalizzati”

La partita tra Roma e Cagliari (1-1) è terminata oltre il 100′ a causa di un brutto infortunio capitato poco prima del 90′ a Fabio Pisacane, che si è scontrato con il proprio portiere, Robin Olsen, dopo aver subito una spinta dell’ex viola Nikola Kalinic che poi segnava a porta vuota. Il difensore di Rolando Maran è uscito in barella, con un collare. L’arbitro, Davide Massa, non ha mai convalidato la rete del croato, ma al contrario i giocatori della Roma non avendo capito la decisione del direttore di gara credevano di essere in vantaggio. Una volta constatata la decisione del fischietto di Imperia, si è scatenata l’ira dei giallorossi, specie dopo il fischio finale, quando Paulo Fonseca ed il suo staff hanno letteralmente accerchiato la terna arbitrale, protestando vivacemente per la decisione. Due i cartellini rossi mostrati da Massa nella concitazione generale, a Fonseca ed a Nuno Romano, suo collaboratore. Duro il commento del d.s. giallorosso Gianluca Petrachi a Sky Sport: “Per colpa di decisioni arbitrali sbagliate, ci mancano parecchi punti in classifica. Il calcio non è un gioco per signorine, non capisco come sia possibile fischiare un fallo del genere come quello presunto di Kalinic. In Inghilterra un gol così non verrebbe mai annullato“.