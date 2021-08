Polemica Florenzi-Mourinho, lo Special One: “Gli auguro di arrivare dopo di noi”

Il nuovo giocatore del Milan durante la sua presentazione ha attaccato la Roma, il tecnico portoghese gli ha risposto

Frecciate a distanza tra Alessandro Florenzi e la Roma, per la serie c'eravamo tanto amati. E José Mourinho, naturalmente, non si è fatto scappare l'occasione di metterci il carico. Durante la sua conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan, infatti, il fresco campione d'Europa - obiettivo di mercato di Daniele Pradè un paio di stagioni fa - ha parlato del suo addio al club giallorosso: "Una volta tornato dagli Europei, la società mi ha messo da parte. Una scelta, questa, mi è stato detto, di tipo tecnico e fatta comunque due anni fa. Secondo me dietro c'è pure qualcos'altro che non mi so spiegare, considerando l'attaccamento che provo verso quella maglia". Mourinho, durante la conferenza pre Roma-Fiorentina, ha puntualizzato: "Florenzi voleva andare al Milan e l'abbiamo accontentato, gli auguro di fare un buon campionato e di finire in classifica dietro di noi".