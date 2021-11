Plusvalenze, i PM: calcio malato. Possibili penalizzazioni in arrivo

La Federcalcio richiede accesso agli attei delle indagini. Ci sarebbero elementi rilevanti anche per la giustizia sportiva

Continuano ad emergere elementi sempre più preoccupanti per quel che riguarda le indagini dell'inchiesta denominata Prisma. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, la Procura di Torino è convinta di chiudere in tempi molto brevi (circa un mese) le indagini dell'inchiesta penale. In particolare, le intercettazioni nei confronti dei dirigenti juventini farebbero capire in maniera piuttosto chiara che i costi dei calciatori venivano 'aggiustati' ad hoc nelle operazioni di mercato. Ecco perché anche la FIGC ha richiesto gli atti delle indagini. La Procura è convinta che all'interno vi siano elementi rilevanti anche per la giustizia sportiva. In questo senso, non è solo la Juventus a rischiare possibili sanzioni o penalizzazioni, ma anche altri club (la Fiorentina pare esclusa al momento). Un sistema malato, si legge sulla rosea. Sembra delinearsi all'orizzonte un'altra pagina triste per il calcio italiano.