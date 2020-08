Pjaca, la Juve non ha perso le speranze: sarà in ritiro agli ordini di Pirlo

Da grande talento all’anonimato, la parabola di Marko Pjaca non accenna a risollevarsi dopo la stagione deludente alla Fiorentina. L’anno scorso l’attaccante croato ha giocato (poco) nell’Anderlecht e adesso è rientrato alla Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore classe ’95 si unirà alla squadra bianconera per il precampionato agli ordini di Pirlo. Anche se poi la tabella prevede una nuova collocazione in prestito, possibilmente in Serie A. Ma – scrive la rosea – la Juventus non ha ancora smesso di credere che Pjaca possa tornare il giocatore ammirato nella Dinamo Zagabria e da cui fu prelevato per ben 23 milioni.