Pizarro: “Arbitri? Non mi stupisce niente. È sempre stato così, soprattutto a Torino…”

Presente allo stadio per seguire Fiorentina-Atalanta, David Pizarro ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni:

È sempre un piacere tornare a Firenze, mi sono divertito molto nei tre anni passati qui. Mi è dispiaciuto per l’esonero di Montella L’Atalanta è una squadra fortissima, ma la Fiorentina è sempre la Fiorentina, un club importante. Sono dispiaciuto per il gioco espresso dai viola, aspettare nella tua metà campo l’avversario anche quando via in svantaggio non è di sicuro una cosa piacevole per i fiorentini. Le polemiche con gli arbitri? Non mi stupiscono, certi episodi mi sono successi con tutte le squadre con cui ho giocato in Italia. Soprattutto quando andavo a Torino… Il presidente deve capire cosa significa la Juventus qua in Italia. Chiesa deve abbracciare i tifosi più spesso, tutti gli vogliono bene. Può diventare una bandiera se lo vuole.