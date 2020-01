Pistocchi: “Duncan e Meitè due profili interessanti. Pedro come Gabigol”

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, queste le sue dichiarazioni:

Si parla molto di Duncan e Meité per la Fiorentina. Sono due buoni giocatori che potrebbero essere due validi rinforzi. Nel complesso quella viola è un’ottima squadra, con qualità. Ora si è liberata anche di qualche giocatore in esubero. Pedro aveva fatto bene nella Fluminense, ma evidentemente ha avuto problemi di adattamento al nostro campionato. Non è la prima volta che succede, vedi Gabigol, considerato un pacco in Italia e che sta facendo grandi cose in Brasile.