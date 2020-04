Pistocchi: “Conglelare le classifiche è un’ingiustizia. Ripartire a Settembre con modello Champions League”

Maurizio Pistocchi, giornalista e commentatore Mediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Viola in onda su Lady Radio:

E’ complicato sapere come andrà a finire: ci sono due posizioni difficilmente che difficilmente si concilieranno: c’è la posizione dei presidenti della Serie A che sono per ripartire per questioni economiche, ; poi c’è la posizione che ha a che vedere con il problema della salute, che ovviamente porta a non considerare un nuovo inizio della Serie A, guardando a tutti i morti che ci sono stati e a tutto quello che sta ancora succedendo negli ospedali. Io sono favorevole a una ripartenza a settembre, come aveva proposto Galliani: bisogna pensare anche a una formula diversa per giocare meno partite, simile ad esempio a come si gioca la Champions League. Dobbiamo comunque ricordarci che il calcio è divertimento, non è un’attività che fa mangiare le persone. Penso comunque che congelare le classifiche e assegnare le posizioni così come sono è soltanto una bella ingiustizia”