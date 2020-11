Pippo Maniero su Prandelli: “Allenatore e persona speciale. L’attacco viola…”

Filippo Maniero, ex attaccante del Venezia di Prandelli, è intervenuto a Lady Radio:

Prandelli è una grandissima persona, il classico allenatore che tutti vorrebbero avere. Oltre all’aspetto tecnico, costruisce un ottimo rapporto a livello umano con i giocatori. Iachini? Da compagno di squadra l’ho vissuto per anni, dividevo la stanza con lui. Ricordo che negli allenamenti pensava già da Mister, anzi a volte gli si sostituiva. Posso solo spendere parole di stima per uno come Beppe. Attacco sterile? La Fiorentina non è la sola squadra ad avere problemi davanti, vedo tantissime squadre che arrivano sul fondo e poi tornano indietro, non sanno cosa fare.