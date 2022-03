Piove sul bagnato in casa Juve. Un titolarissimo positivo al Covid

Emerge una positività

Pioggia di brutte notizie in casa Juve. Dopo l'eliminazione dagli ottavi di Champions per mano del Villareal, i bianconeri sono alle prese anche con la grana relativa al Covid. È infatti la stessa Juve a rendere noto che Manuel Locatelli, ieri in campo nella gara di Champions, è risultato positivo al tampone. Non è noto se il calciatore presenti sintomi o meno ma si trova adesso in isolamento. Questo il comunicato della società bianconera: