Pioli verso il Crotone: “Siamo senza Ibra? Tranquilli, c’è Rebic”

Stefano Pioli non è preoccupato per l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, fermo ai box a causa del Coronavirus. A sostituire in campo l’asso svedese sarà quell’Ante Rebic il cui misterioso trasferimento poche settimane fa dall’Eintracht Francoforte ai rossoneri ha fatto arrabbiare non poco il popolo viola. Su di lui l’ex mister gigliato dice (parole riportate da gazzetta.it):

Rebic è soprattutto un attaccante, poi gli equilibri di squadra hanno fatto sì che giochi più da esterno sinistro che stringe e viene dentro, ma è un giocatore che sa come attaccare la profondità, dà fisicità e qualità: può giocare da prima punta, senza perdere nulla del suo potenziale