Pioli sul momento no di arbitri e Var: “Ultimamente non ho visto serenità”

Intervenuto in sala alla vigilia di Milan-Torino, l’ex tecnico viola Stefano Pioli ha parlato dell’idea della Figc di inserire il Var a chiamata: “Non sono d’accordo, non mi piace, l’allenatore fa l’allenatore, l’arbitro fa l’arbitro”. Sulle ultime giornate poco fortunate da parte degli arbitri: “L’aiuto della tecnologia deve consentire all’arbitro di arbitrare con più serenità, non l’ho visto nelle ultime situazioni”.