Pioli: “Milan penalizzato dal calendario”. La Lega: “Consideriamo gli impegni di tutti”

Stefano Pioli si è preso proprio una bella gatta da pelare accettando l’incarico di guidare il Milan e ieri sera dopo aver perso contro la Lazio in casa si era lamentato del calendario, sottolineando il giorno in meno di riposo avuto rispetto ai biancocelesti (i capitolini avevano giocato mercoledì sera, Suso e compagni giovedì). Ma la Lega ha risposto a Pioli attraverso l’Ansa: “Il calendario del campionato viene redatto con equilibrio tenendo conto degli impegni di tutte le squadre, anche in Europa. La necessità di spalmare le partite lungo il weekend non permette di avere un bilanciamento perfetto ma la volontà è quella di mettere tutti i club nelle condizioni di rendere al meglio. Secondo lo statuto della Lega Serie A, inoltre, non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull’ora di inizio delle gare“.