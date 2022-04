Pioli ed i torti arbitrali subiti: è polemica per le parole dell’ex viola

I rossoneri sfideranno la Fiorentina il prossimo 1 maggio

"Gli errori arbitrali si compensano nell'arco di una stagione? Per essere davvero così nelle ultime cinque partite c'è bisogno che succeda qualcosa che non è successo fino ad oggi". Con questa frase, detta oggi pomeriggio in conferenza stampa, Stefano Pioli ha acceso grandi polemiche sui social e non solo. Il tecnico rossonero recentemente è apparso molto sofferente - come successo, ad esempio, dopo la semifinale di Coppa Italia persa contro l'Inter - riguardo alle questioni arbitrali. Il Milan fino a qui non è stato molto fortunato in tal senso, ma quanto detto da Pioli ha lasciato tanti alquanto dubbiosi, come si può leggere sui vari social. In altre parole: l'allenatore del Diavolo si aspetta qualche aiuto per compensare quanto successo in precedenza durante la stagione? Non sarà assolutamente così, per carità, però proprio in queste ore stanno piovendo molte critiche sull'ex allenatore della Fiorentina.