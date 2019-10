Pioli difende Suso: “Non capisco tutte queste critiche, chi mi dà garanzie gioca”

Forse Jesus Suso avrebbe fatto bene ad accettare la proposta della Fiorentina quest’estate, visto che in quel di Milano non è che sia proprio amatissimo. In settimana i tifosi rossoneri sui social lo hanno attaccato a più riprese, chiedendo a Stefano Pioli di lasciarlo in panchina contro la Roma. Ma l’ex tecnico viola ha spiegato quest’oggi in conferenza stampa: “Chi mi dà garanzie di un certo tipo, gioca. Questo vale per Suso ma anche per tutti i suoi compagni. Lo spagnolo sta bene, avrà perso tanti palloni col Lecce ma ha sempre rincorso gli avversari cercando di rimediare. Quando non mi potrà più garantire certe cose, si siederà in panchina, lui come tutti gli altri“.