Pioli: “Con Stella Rossa non abbiamo chiuso la gara, come a Firenze”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Inter, il tecnico del Milan, ex viola, Stefano Pioli, ha citato anche l’1-1 dell’anno scorso contro la Fiorentina (parole riportate da milannews.it):

Delusione per il 2-2 contro la Stella Rossa? A fine gara ero deluso, ho rivisto il finale, non abbiamo rischiato niente ma non abbiamo avuto la voglia di andare a cercare il terzo gol, è un errore che non vogliamo ripetere. Lo stesso errore commesso a Firenze l’anno scorso. E’ passato un anno, sono situazioni da sviluppare meglio. Gli avversari salgono di livello e la nostra prestazione deve essere massimale.