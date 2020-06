Pieri: “Nicchi ha fallito su tutta la linea. Niente proteste? Come segnare senza esultare…”

Tiziano Pieri è intervenuto durante 30° Minuto su Toscana TV:

“Al di là della preparazione, che negli ultimi mesi è stata particolarmente blanda, manca il pubblico: gli arbitri potrebbero avere cali di concentrazione. Determinante sarà la capacità di mantenerla. L’anno è fortunato per chi è in difficoltà: Rocchi, Giacomelli e Calvarese sono in uscita. Nicchi ha fallito su tutta la linea, ce ne accorgeremo quando non avremo arbitri internazionali ai prossimi mondiali. Non capisco come mai si voglia fare del male da solo…

Le proteste vietate? Un po’ come fare gol e non poter esultare, diventa impensabile. Sicuramente saranno limitate, ma in una partita tirata credo che davanti ad una decisione sbagliata ci saranno diverse esplosioni in faccia ai direttori di gara. Il calcio è la passione, l’emotività del momento…”.