Pierguidi: “Sempre detto che il Franchi è la soluzione. Ma a Commisso non serve lo stadio”

“Ricordo che l’unica soluzione presentata alla sovrintendenza presentata dal Presidente Commisso è quella dell’architetto Casamonti per il restauro del Franchi, quindi è anche la prima idea della Fiorentina. L’ho sempre detto che quella fosse la migliore soluzione per Firenze. Sono contento che ora sia anche la posizione del Sindaco”. Così Michele Pierguidi, presidente del Q2. “Io mi occupo del mio quartiere e del fatto che se la Fiorentina se ne va dal Franchi ci ritroveremmo una cattedrale nel deserto che si presterebbe al degrado come accaduto al Flaminio di Roma. Io credo che la preoccupazione dei fiorentini debba essere anche questa. Quando dico che ci vuole un nuovo Franchi, lo dico per Firenze e per la Fiorentina. Io non ho mai fatto striscioni neanche per i Della Valle. Io sono con Firenze e con la Fiorentina e con chi vuole bene a Firenze e alla Fiorentina” ha detto a targettopoli.com. Infine un messaggio per il patron viola: “Le squadre forti si possono avere anche con stadi non di proprietà. Commisso ha un patrimonio di più di cinque miliardi di euro e se vuole fare una grande squadra può farlo anche adesso e me lo auguro visto che sono stato abbonato in Curva Fiesole dal 1977 al 2009”.