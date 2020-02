Pieraccioni: “La Fiorentina domenica ne fa 7/8… Ecco, mi è suonata la sveglia anti-c***ate”

Leonardo Pieraccioni, comico fiorentino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per lanciare un appello verso il suo spettacolo di beneficienza:

Domenica dopo che la Fiorentina avrà vinto 7-0… Ecco, mi è appena suonata la sveglia per quando dico le ca***te… Tutti al teatro Verdi per lo spettacolo di beneficienza in ricordo di tutti i miei film. Tutto l’incasso sarà devoluto alla fondazione Cure2Children. E’ una fondazione emergente con grandi progetti che ha avuto la fortuna di avere come testimonial Davide Astori. L’ho conosciuto quando ha deciso di unirsi a questo bellissimo proposito, e pensavo fosse un attore perché alto, bello e con uno sguardo intelligente. Colgo l’occasione per ringraziare ancora la famiglia di Davide che sta continuando a sostenere con grande entusiasmo questo progetto.