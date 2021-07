La piccola Sofia mostra un disegno fatto apposta per Vlahovic che lo ha controfirmato per lei.

Dusan Vlahovic non è solo l'idolo dei grandi che lo hanno incoronato come miglior giocatore della Fiorentina. Anche i piccoli tifosi stravedono per lui come la piccola Sofia che segue da anni la Fiorentina in ritiro e non poteva lasciare Moena senza l'autografo del suo idolo.