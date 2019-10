Nonostante il 6-1 dell’Argentina contro l’Ecuador, Paredes e Lautaro Martinez hanno dato vita ad un brutto spettacolo per chi dovesse calciare il rigore. A fine partita German Pezzella ha affrontato l’argomento dicendo che “Nel gruppo tutti vogliono essere partecipi e protagonisti, in questo caso direi che non è successo nulla, sono due ragazzi spettacolari”. Così leggiamo su Ole.