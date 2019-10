Pezzella sorride: a segno nella goleada dell’Argentina sull’Ecuador

Maglia da titolare ma soprattutto un gol per German Pezzella nell’amichevole giocata oggi in Spagna dall’Argentina contro l’Ecuador. E’ finita 6-1 per l’Albiceleste ed il capitano viola ha siglato il momentaneo 4-1 dopo che gli avversari avevano segnato quella che sarà la loro unica rete del match. Per Pezzella 82′ i minuti giocati, visto che è stato sostituito proprio sul finale di partita dal giovane difensore Leonardo Balerdi.