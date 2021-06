Pezzella dal 1′ nella vittoria dell’Argentina: “Siamo tutti titolari”

Il difensore della Fiorentina ha giocato per intero Argentina-Paraguay di stanotte, decisa da un gol del Papu Gomez

Bella soddisfazione per German Pezzella che è tornato titolare con la maglia dell'Argentina, nella partita di stanotte vinta 1-0 contro il Paraguay in Copa America. (Non hanno giocato invece Martinez Quarta e Nico Gonzalez). Il capitano della Fiorentina nel post partita ha commentato: "Pensiamo a crescere ad ogni partita. Siamo già qualificati, ma dobbiamo continuare a migliorare. Il tecnico sa che quando qualcuno si stanca, ce n'è un altro pronto a rispondere. Siamo tutti qui per fare la nostra parte". MERCATO, UN'OFFERTA DALL'ITALIA PER PEZZELLA