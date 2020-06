Petrelli: “Lazio, primo tempo mediocre con la Fiorentina poi una grande rimonta”

Sergio Petrelli, ex calciatore della Lazio che con i biancocelesti ha vinto lo scudetto del ’74, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare della ripresa del campionato della squadra di Inzaghi e anche della lotta scudetto.

La lotta scudetto è ancora viva, dopo la gara con l’Atalanta avevo detto che la Juve avrebbe vinto e così è stato ma la Lazio si è ripresa. Ha avuto qualche difficoltà contro la Fiorentina e invece è ripartita. Con l’Atalanta la squadra è partita in quarta, con la Fiorentina invece è stato il contrario e hanno fatto vedere che anche sotto di un gol hanno saputo reagire. Sono state due gare giocate in due modi diversi: la prima un gran primo tempo e un secondo negativo, la seconda con una prima frazione di gioco mediocre e positivo nella ripresa. Il fatto di essere stati fermi non è una giustificazione perché tutti hanno subito lo stop perciò Inzaghi dovrebbe lavorare sulla testa dei giocatori perché non mi sembra che fisicamente stiano male.