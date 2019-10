Petrachi, che gaffe: una frase può costargli un anno di squalifica

Gianluca Petrachi rischia una lunga squalifica. Tutta colpa di una frase pronunciata (incautamente) da lui stesso. Il direttore sportivo della Roma, infatti, il 10 settembre in sala stampa dichiarò: “Quando la prima volta a maggio ho incontrato l’Inter ho posto il mio prezzo per Dzeko e quel prezzo non è mai arrivato”. Il problema, sul quale ora indaga la Procura della Figc, è che a maggio Petrachi era ancora sotto contratto con il Torino. Il procedimento è già stato avviato e il dirigente rischia fino ad un anno di squalifica, anche se potrebbe patteggiare, trasformando la sanzione in ammenda o riducendola di un terzo.