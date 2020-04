Giorgio Perinetti, dirigente sportivo ed ex uomo mercato del Genoa, è intervenuto durante la trasmissione in onda sulla pagina Facebook Juventus Divanum. Queste le sue parole sull’attaccante viola Christian Kouamé: “Chiesi a Preziosi fermamente di acquistarlo dal Cittadella, per me ha fatto bene la Fiorentina a prenderlo dopo che era saltato il trasferimento in Premier. E’ un giocatore molto bravo, giovane e veloce. Di testa vince sempre i duelli aerei”.