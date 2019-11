Percassi: “Ibrahimovic all’Atalanta? Non possiamo permettercelo, siamo dei poveretti”

(ANSA) – ZINGONIA, 14 NOV – “Ibrahimovic è un grandissimo giocatore, ma non possiamo permettercelo. Noi siamo dei poveretti…”. Antonio Percassi risponde così a una domanda di calciomercato a margine dell’inaugurazione dell’Accademia Mino Favini: “Non abbiamo le entrate dei grandi club, pur con risultati miracolosi restiamo una realtà provinciale coi piedi per terra – prosegue il presidente dell’Atalanta -. A certe cifre non possiamo competere”.