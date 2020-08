Nonostante il budget ristretto a disposizione, i rossoneri sono in testa, almeno per i bookmakers, nella corsa a Federico Chiesa. In testa sì, ma tra le pretendenti, perchè sempre per i betting analyst è la stessa Fiorentina ad essere la padrona assoluta del futuro dell’esterno della nazionale. Tanto che la sua permanenza in maglia viola paga soltanto 1,35. E quindi un avvenimento molto probabile. Il suo cambio di maglia non è però impossibile e come detto vede davanti a tutti il Milan (quota 3.oo). Per quanto riguarda le altre italiane la Juventus, fino a qualche settimana fa favorita per l’esterno, paga una quota 5,00. Mentre la sopresa di un approdo nella capitale sponda giallorossa è data a 7,50. (quote riportate da Calciomercato.com)