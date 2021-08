Per gli utenti del forum: cosa fare se non riuscite a commentare

Come eliminare la cashe del browser che state utilizzando e riuscire nuovamente a commentare su Violanews

Ormai da diversi mesi abbiamo cambiato l'impostazione tecnica del forum in coincidenza del cambio di formato. Molti lettori ci scrivono lamentandosi del fatto che non riescono più a commentare pur essendo già iscritti alla community del nostro forum gestito tecnicamente da RCS. Molto spesso il problema si risolve facendo una pulizia della cashe del browser che solitamente usate (Chrome, Firefox, Safari, Explorer). Di seguito un mini tutorial per i quattro browser più utilizzati per agevolare il compito dei meno esperti.