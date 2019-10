Solo pochi minuti per Milan Badelj con la sua Croazia che è stata fermata sul pareggio dal Galles con Bale che ha risposto al vantaggio siglato da Vlasic. Come detto per Milan Badelj solo minuti di recupero dopo aver rilevato Modric.

