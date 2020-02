Pelù, siparietto con il tifoso sampdoriano Fabio Fazio: “Ti dice niente il cinque?”

I cinque gol della Fiorentina di oggi a Marassi contro la Sampdoria sono stati protagonisti anche durante la trasmissione Rai Che tempo che fa, dove Fabio Fazio – da sempre tifoso sampdoriano – stava intervistando il fiorentino Piero Pelù. Il cantante, notoriamente tifoso viola, interpellato su Sanremo ha risposto “Sono arrivato quinto, come cinque, ti dice niente oggi il cinque?” facendo segno con le dita della mano. Il conduttore sorridendo ha cercato di tergiversare per non entrare nell’argomento calcistico e alla pesante sconfitta della sua Samp.