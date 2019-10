Pellegrini: “Corini ha incartato Montella. 3-5-2 riduce le potenzialità della Fiorentina”

L’ex difensore della Sampdoria Luca Pellegrini, presente ieri al Rigamonti come commentatore di Sky, è intervenuto al Pentasport per commentare lo 0-0 della Fiorentina:

Corini l’ha incartata tatticamente a Montella e i due davanti della Fiorentina sono incappati in una giornata sotto tono. Io avrei messo prima Sottil che ha portato vivacità. Non dobbiamo però dimenticare che la Fiorentina si è rinnovata per 18 elementi in estate, il filotto di 3 vittorie ha alzato l’asticella degli obiettivi ma per Montella resta un work in progress. Per le potenzialità che ci sono in rosa dalla cintola in su, il 3-5-2 mi sembra un po’ riduttivo e troppo conservativo. L’Europa? La Fiorentina deve porsela come obiettivo.