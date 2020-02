Pellegatti sul gol annullato a Ibrahimovic: “Hanno sfregiato la Gioconda”

Intervenuto sul suo canale Youtube, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha commentato così il gol annullato a Ibrahimovic contro la Fiorentina:

Hanno sfregiato la Gioconda. Il gol di Ibrahimovic, splendido per esecuzione e bellezza è stato sfregiato dalla decisione dal Var e da Calvarese. Certo, Ibra ha toccato leggermente la palla col braccio, ma solo perché Castrovilli l’ha spostato. Secondo me il gol non era da annullare. Resto il rammarico perché il Milan ha dominato per un’ora.