Pellegatti punge Commisso: “Sta vivacchiando, mi aspettavo altro”

Carlo Pellegatti, il più noto giornalista-tifoso del Milan, è intervenuto a Radio Bruno in vista della sfida di domenica al Franchi. Queste le sue parole:

Sono un po’ deluso perchè voglio pensare che la Fiorentina abbia una presidenza ambiziosa e vogliosa di fare qualcosa di importante. Mi aspettavo che Comisso volesse entrare nel calcio da protagonista e che facesse qualche scelta a sorpresa. Non ho visto una filosofia, un progetto, si sono fatte scelte tecniche per vivacchiare, da esterno mi aspetto un salto di qualità. Ribery? E’ un giocatore da ammirare, mi ricordo benissimo la partita di San Siro dell’anno scorso, fu una delle sconfitte più umilianti per il Milan degli ultimi anni.