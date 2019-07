Pedullà: “Prevista offerta del Lecce per Saponara. De Paul e Mandragora…”

Le parole del noto giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Nel fine settimana non sono previste novità di mercato in entrata per la Fiorentina. Dispiace molto che De Rossi non abbia colto l’opportunità Fiorentina. Per Verdi c’è concorrenza, è un investimento che Ferrero vorrebbe fare in caso di cessione di Praet. Costa circa 20 milioni, in una piazza come quella di Firenze potrebbe tornare quello di Bologna rilanciandosi alla grande. Anche se al Napoli non lo ha completamente dimostrato, è un giocatore vero. Per Saponara arriverà un’offerta del Lecce, probabilmente un prestito con obbligo. I pugliesi vogliono calciatori di proprietà, il ragazzo piace molto a Liverani. È un opzione concreta, vedremo gli sviluppi. In ottica Fiorentina De Paul e Mandragora sono molto costosi. L’argentino vale circa 40 milioni, l’italiano circa 25. I Pozzo non devono vendere per forza, sono una bottega cara.