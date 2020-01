Pedullà: “Duncan? In settimana attesi importanti aggiornamenti. Pedro ai saluti”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana è intervenuto Alfredo Pedullà, queste le sue dichiarazioni:

Domani è fissato l’incontro tra la società viola e l’agente di Pedro, credo che la situazione si sbloccherà definitivamente. Il giocatore andrà al Flamengo, squadra che già da diverso tempo ha mostrato il suo concreto interessamento. Thereau? Le regole nel calcio devono essere riviste. Se un giocatore non gioca per 8 mesi è giusto che il suo contratto sia rivisto. Altrimenti i giocatori diventano un peso per le società. Per quanto riguarda Alfred Duncan, mi aspetto sicuramente importanti sviluppi in settimana. Lui vuole giocare, Firenze è una destinazione che piace ma dipenderà dalle richieste Sassuolo.