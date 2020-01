Pedullà: “Si tratta Cutrone, Pedro conteso. Saponara e Dabo verso la cessione”

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana nel corso del Pentasport:

Le tempistiche del mercato di Gennaio sono complicate, o si chiudono le operazioni a Novembre oppure si va per le lunghe. Cutrone è un’operazione che si può chiudere a titolo definitivo, prestito con obbligo di riscatto. Duncan può essere uno dei nomi per il centrocampo. Saponara di rimbalzo (attualmente in prestito al Genoa) e Dabo in uscita dalla Fiorentina. Rispettivamente Lecce e Spal sono sulle loro tracce. Sottil resterà per giocarsi le sue chance, mentre Ranieri andrà ad accumulare minuti in prestito. Il futuro di Pedro potrebbe essere legato al Gremio che vorrebbe chiudere l’operazione. Il brasiliano tuttavia aspetta una chiamata dal Flamengo. Bonifazi è in uscita dal Torino, ma costa tantissimo. Juan Jesus è la quinta scelta della Roma e non gioca un minuto da Settembre, meglio andare a spendere su un nome di prospettiva.