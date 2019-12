Pazzini torna al gol in A: “Sono senza parole, voglio aiutare l’Hellas in tutti i modi”

Giampaolo Pazzini, dopo mesi davvero complicati vissuti ai margini nell’Hellas Verona, quest’oggi ha riassaporato la gioia del gol in Serie A dopo tanto tempo. A Dazn ha detto:

Dedico la rete alla mia famiglia, sono senza parole dalla felicità perché finalmente dopo tanto tempo sono riuscito a dare una mano alla mia squadra, con il mio gol abbiamo iniziato una rimonta che ha del clamoroso. Quest’estate mi ero operato al ginocchio per poter essere in forma durante la stagione, non ho mai mollato e mai mollerò.