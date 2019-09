Pazzini, che stecca! Juric: “Non risolverà i nostri problemi, ha segnato poco in A”

Arriva l’ennesimo affondo di Ivan Juric nei confronti dell’ex viola Giampaolo Pazzini. Il tecnico dell’Hellas Verona ha parlato oggi in sal stampa, senza usare mezzi termini: “Pazzini ha segnato poco in A negli ultimi anni, non credo risolverà i problemi. Lo userò se sento che può darci qualcosa in più. A quell’età non perdi la corsa, ma la forza, il tiro, altre cose”. DOMANI MONTELLA IN SALA STAMPA: L’ORARIO