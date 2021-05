Pazza idea Mourinho: portare CR7 alla Roma

L'allenatore portoghese sogna il grande colpo, ma l'affare è praticamente impossibile

Il sogno di Mourinho per la sua Roma sarebbe niente meno che Cristiano Ronaldo. Secondo La Stampa, il neo tecnico giallorosso avrebbe chiamato direttamente l'asso della Juve per capire le sue intenzioni future e provare a convincerlo a trasferirsi nella Capitale. L'affare sembra praticamente impossibile, soprattutto per i costi (cartellino e ingaggio).