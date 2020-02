Pavoletti, il danno e la beffa: rischia anche la multa del Cagliari

Emergono nuovi particolari sul nuovo gravissimo infortunio riportato da Leonardo Pavoletti, a poche settimane dalla fine del recupero dalla precedente operazione al legamento crociato. L’attaccante del Cagliari si è rifatto male non in campo ma durante una serata trascorsa con alcuni compagni di squadra. Come riporta L’Unione Sarda il gruppo rossoblu avrebbe cenato insieme e si sarebbe poi recato in un locale in città dove Pavoletti, in circostanze non del tutto chiare, sarebbe scivolato provocando il nuovo infortunio. Per questo il club sarebbe molto infastidito e starebbe addirittura valutando la possibilità di intraprendere sanzioni disciplinari nei confronti del proprio tesserato.