Pavoletti e l’infortunio: “Ma quale rissa, ecco come è andata. Giulini è arrabbiato”

Il dramma sportivo di Leonardo Pavoletti, che si è lesionato per la seconda volta il legamento crociato, è stato accompagnato da alcune ricostruzioni fantasiose diffuse da qualcuno sui social e sui gruppi whatsapp. Voci che il Cagliari ha smentito ieri ma sulle quali è voluto intervenire lo stesso attaccante: “Non c’è stata nessuna rissa. Avevo organizzato una cena con i compagni di squadra e usciti dal ristorante stavo scherzando con Cigarini. Quando gli altri ci hanno chiamato, mi sono girato e in quel momento ho avuto una torsione del ginocchio. Se mi fossi preoccupato subito, non avrei continuato a camminarci su, non sarei andato anche nell’altro locale dove mi hanno visto in tanti” ha detto Pavoletti in conferenza stampa, rivelando che Giulini non l’ha presa bene: “Provvedimenti non ce ne sono stati, ma so che il presidente è incazzato”.