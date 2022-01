Paura per Raiola: in terapia intensiva per una malattia polmonare

Si aggravano le condizioni di Raiola: il re dei procuratori ricoverato in terapia intensiva per una complicazione polmonare

Si sarebbero aggravate le condizioni del re dei procuratori Mino Raiola, che il 12 gennaio è stato operato al San Raffaele. Secondo il quotidiano tedesco Bild, Raiola sarebbe ricoverato in terapia intensiva per una malattia polmonare (ma non si tratterebbe di Covid). Dopo l'operazione di otto giorni fa, il suo staff aveva rassicurato l'ambiente. Lo stesso Alberto Zangrillo, primario all’ospedale milanese aveva confermato che "l’operazione era programmata da tempo". Adesso dalla Germania arrivano indiscrezioni più preoccupanti per il noto agente, che ha tra i propri assistiti campioni del calibro di Ibrahimovic, Haaland, Donnarumma, Pogba, Verratti e De Ligt.