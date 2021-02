Paura per Osimhen. L’attaccante portato via in barella dopo un colpo alla testa

Non c’è pace per il Napoli e per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è infatti caduto a terra in seguito ad un duello con un difensore dell’Atalanta. Nella caduta il centravanti ha sbattuto violentemente la testa, in particolare la nuca, sul terreno perdendo conoscenza. Lo staff medico è entrato immediatamente in campo richiamato a gran voce anche dai giocatori in campo. Il giocatore è stato trasportato urgentemente con la barella all’ambulanza tra le preoccupazioni generale dei presenti.

Aggiornamento: Sky comunica che, fortunatamente, l’attaccante adesso sarebbe cosciente, anche se verrà sottoposto ad un controllo all’ospedale per accertamenti