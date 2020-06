Paura per Cristante: tentativo di rapina a pochi passi dall’Olimpico!

Mattinata da dimenticare per Bryan Cristante. Il centrocampista giallorosso, nel giorno di riposo concesso da Fonseca, era in macchina in zona Prati, a due passi dallo stadio Olimpico. Intorno alle 10.30, è stato affiancato da due persone in motorino, con casco integrale, che hanno tentato di rapinarlo del Rolex. Non c’è certezza che i due fossero armati di pistola, quel che è certo è che Cristante ha reagito, scendendo dalla macchina, mettendo in fuga le due persone. Un agente in borghese è intervenuto appena si è accorto della scena, poi l’ex centrocampista dell’Atalanta è andato a fare la denuncia. (Gazzetta.it)