Paura a Lione! il giovane Terrier perde improvvisamente i sensi e crolla a terra

Tantissima paura durante la sfida tra Lione-Tolosa, il giovane attaccante francese del Lione e dell’Under 21 francese Martin Terrier si accascia improvvisamente al suolo pur non avendo ricevuto nessun colpo – né alla testa, né ad altre zone del corpo – durante la partita. I calciatori vedono l’attaccante cadere a peso morto sulla schiena e rimanere a terra con gli occhi chiusi. Il primo ad assistere l’attaccante è stato Dembele, che ha sollevato Terrier per stenderlo a pancia in su in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Il calciatore è stato sostituito immediatamente. Dopo la sostituzione, Terrier è stato portato negli spogliatoi, dove – in seguito a un primo controllo effettuato dai medici del club ha forunatamente ripreso conoscenza. La pagina ufficiale dell’OL ha rassicurato subito i tifosi con un post sul proprio profilo ufficiale: “Manuel Terrier è stato protagonista di un incidente: adesso sta meglio e ha ripreso conoscenza”.