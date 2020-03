Pastorello: “Contratti? Si andrà oltre il 30 giugno, con alcune specifiche”

Il noto agente ed operatore di mercato Federico Pastorello, intercettato da Sky Sport, ha fatto il punto sui contratti dei calciatori. Attualmente in scadenza a fine giugno – e alcuni possono fare gola anche alla Fiorentina – ci sarà forse bisogno di una proroga:

In questo momento stiamo pensando a una soluzione. Probabilmente si andrà oltre il 30 giugno con la scadenza dei contratti: anche perché a quel punto bisognerebbe escludere tutti i giocatori il cui rapporto lavorativo termina oppure servirà una proroga di un mese. In più, sussistono anche casi rari con calciatori in scadenza e che hanno già firmato con altri club. Probabilmente per loro sarà varata una deroga speciale.